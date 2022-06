Mistanke: Mænd svindlede for 29 millioner via falske fakturaer

- Vi har været ude at ransage. Her har vi fundet effekter, der nu skal undersøges, siger Peter Reisz.

Han ønsker ikke at uddybe, hvilke genstande eller effekter der er tale om.

De to mænd bliver ikke stillet for en dommer i sagen med henblik på varetægtsfængsling. Det sker ellers ofte, at politiet vil have mistænkte personer bag tremmer, mens en efterforskning står på.

- De to mænd bliver sigtet i løbet af tirsdag. Men de bliver ikke fremstillet i grundlovsforhør. Vi er så langt i efterforskningen, at det ikke giver mening, siger Peter Reisz.