De 20-årige har renere straffeattester end for 10 år siden

Det dækker over kriminalitet som tyveri, hærværk og indbrud.

Ifølge statistikken blev flere fra 1990-årgangen dømt for indbrud, end det var tilfældet for dømte født ti år senere. De blev til gengæld i højere grad dømt for indbrud, bedrageri og røveri.

Ser man på forskelle mellem typen af domme, som de to årgange hver især er dømt for, er der også sket en stigning i antallet af domme for seksualforbrydelser.

Det fremgår dog ikke af statistikken, hvad de specifikt er dømt for.