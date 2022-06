Par dømt for at give dommer og anklager buksevand

Inden retsmødet gik i gang, var de alene i retssalen. Her talte de om, at anklageren og dommeren skulle have en lærestreg, og de besluttede som en slags spøg at give dem buksevand.

Mens den nu 41-årige mand holdt vagt, sjaskede kvinden, som i dag er 27 år, derefter vand ud over de to stole.

- Det betød, at anklageren og dommeren fik våde bukser, da de satte sig, og stolene måtte skiftes ud, fortæller Bjørn Larsen, der mødte for anklagemyndigheden i sagen mandag.

Parret var tiltalt for overtrædelse af straffelovens paragraf 119 a. Den handler om at krænke en tjenestemands fred ved ”at kontakte, forfølge eller på anden måde chikanere den pågældende under udførelsen af tjenesten”.