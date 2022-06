Advokat tippede sigtet i dødsvoldssag om ransagning

En advokat er mandag ved Retten i Viborg blevet dømt for at hjælpe en varetægtsfængslet mand med at kommunikere med folk på fri fod.

Dommen lyder på tre måneders betinget fængsel samt et forbud mod som advokat at beskæftige sig med straffesager.

Advokaten er dels dømt for at have misbrugt sit hverv som beskikket forsvarer i en straffesag og dels for at medvirke til bevisforvanskning.