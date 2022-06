Politiet undersøger begivenhederne i Fælledparken: »At kaste en fyldt øldåse ind i en menneskemængde er i sig selv ulovligt«

Politiet er i gang med at undersøge, om det kan stille nogle til ansvar, efter at deltagere kastede med fyldte øldåser til et storskærmsarrangement i forbindelse med, at det danske herrelandshold mødte Kroatien til en Nations League-kamp fredag aften.

Allerede under fanmarchen inden storskærmsarrangement konstaterede politiet et »massivt brug af fyrværkeri« og pyroteknik, som ikke normalt ses i den udstrækning, når landsholdsfans mødes. Under selve arrangementet greb politiet ind, da man frygtede, hvad et et »væsentligt pres« omkring scenen kunne føre til. Og efterfølgende blev politiet så for alvor opmærksomme på flyvende øldåser, da videoer begyndte at florere på de sociale medier.