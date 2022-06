42-årig mand dømt for levering af stoffer ved supermarked

Rene Birk Hansen er dømt for at have leveret seks kilo amfetamin og 100 gram kokain til to medgerningsmænd i 2020.

Den 42-årige gav stofferne videre til medgerningsmændene på parkeringspladsen ved et Lidl-supermarked i Odder.

Rasmus Gyldenløve Jensen, der er specialanklager i NSK, glæder sig over både efterforskningsarbejde og dommen.

- Der ligger et virkeligt godt stykke efterforskningsarbejde bag denne sag.

- Jeg er derfor også tilfreds med, at retten i dag har idømt den 42-årige en lang fængselsstraf for at bestille og koordinere overdragelsen af blandt andet en stor mængde amfetamin, siger han i pressemeddelelsen.