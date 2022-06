Mand sigtes efter ulykke med strandbuggy i Nordjylland

- Kvinden faldt ud af bilen, mens den var i fart og formentlig i høj hastighed, fortalte vagtchef Jesper Sørensen natten til lørdag.

Tidligt lørdag morgen er meldingen fra vagtchefen en lidt anden.

- Hun er bragt til sygehuset til observation, men umiddelbart er det ikke alvorligt, siger han.

Kvinden var passager i køretøjet, som blev ført af en 50-årig mand.

Han er anholdt på mistanke om spirituskørsel og er i politiets varetægt.

- Vi sigter ham også for fareforvoldelse, altså for at bringe andres liv og førlighed i fare, siger Jesper Sørensen.