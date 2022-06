Foruden fængselsstraffen blev han idømt til at betale sagens omkostninger og til at betale erstatning til en lang række af de kvinder, der er nævnt i anklageskriftet. Erstatningerne ligger i størrelsesordnenen 1.000 kr. til 28.000 kr.

Under retssagen forklarede manden, at han begyndte at hacke de mange kvinder, da en veninde for år tilbage glemte at logge ud af sin Facebook-profil på den dømtes computer.

Det blev startskuddet til, at han både stjal kvindens egne intime billeder, koder og efterfølgende udviklede en metode, hvor han under påskud af at ville afhjælpe en virus på ofrenes computer snød sig til deres adgangskoder og intime billeder.

Langt de fleste af kvinderne havde han i større eller mindre grad en relation med og misbrugte altså deres tillid.

Over årene udviklede han et system af sine digitale mapper, hvor han gemte deres intimbilleder, som han ifølge dommen skulle have manipuleret sig til og i flere tilfælde have brugt til at true kvinderne med.