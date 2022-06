En mand dræbte sin samlever på 84 år torsdag i Glesborg på Djursland og skød derefter sig selv, mener politiet.

Forbrydelsen blev opdaget sent torsdag eftermiddag, da Østjyllands Politi fik melding om, at to personer var blevet fundet døde i et parcelhus i Glesborg.

I Østjyllands Politi siger politiinspektør Brian Voss Olsen fredag morgen i en pressemeddelelse, at man fortsat mangler svar på de tekniske undersøgelser.