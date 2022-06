Politi fandt knivstukket mand blødende på jorden i Odense

Vidnet fortalte, at en person var blevet stukket med en kniv.

- Vi er meget hurtigt fremme. Det er inde i Odense centrum. Der ligger en person og bløder kraftigt efter flere knivstik, siger Sten Nyland.

En mand er anholdt for knivstikkeriet.

Vagtchefen ønsker ikke at komme ind på, hvad der ligger til grund for de to mænds uenighed. Han vil heller ikke oplyse alderen på de involverede.

Men politiet har snakket med den anholdte, som har givet sin udlægning af sagen. Sten Nyland oplyser, at han er blevet sigtet for kvalificeret vold.