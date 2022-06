Mistænkt for drab i Sydhavnen er anholdt

Den mistænkte i en sag om drab og et drabsforsøg begået i Sydhavnen i København onsdag er blevet anholdt torsdag aften.

Det skriver Københavns Politi på Twitter.

Den anholdte er mistænkt for drab på en 31-årig mand, der døde af sine kvæstelser, efter at han blev stukket ned i Sydhavnen onsdag. Han er også mistænkt for drabsforsøg på en 35-årig, der blev ramt af knivstik og var i livsfare.