Nye regler fjerner loft for godtgørelse ved digitale krænkelser

- For de forurettede er det her et meget vigtigt signal at sende dem. For der er ikke tale om solidarisk hæftelse i de her sager. Det er forskellige personer, der begår forskellige forbrydelser, på forskellige tidspunkter, på forskellige platforme, fra forskellige steder i landet.

- Så det at have betragtet det som én samlet tortgodtgørelse for alle de krænkelser, de forurettede bliver udsat for, det har ikke været rimeligt. For mange ofre kan de digitale krænkelser fortsætte resten af deres liv, siger hun.

Loftet var baseret på en afgørelse fra Højesteret i den såkaldte Umbrella-sag. Her blev erstatnings afvist i seks sager, fordi det blev vurderet, at man på et tidspunkt er blevet kompenseret for den samlede tort, man har lidt.