56-årig idømt anbringelse for drab på sin kæreste

Ekstra Bladet skriver, at manden havde flere kærester, da drabet skete, og at hans dobbeltliv var medvirkende til, at han dræbte kvinden.

En af hans andre kærester skulle være mødt op på adressen efter hans anholdelse, fordi hun ikke havde hørt fra ham i flere dage.

Under retsmødet torsdag sagde den 56-årige ifølge Ekstra Bladet, at det havde ”slået klik” for ham, da kvinden havde kaldt ham ”en ussel hund”.

- Jeg kunne bare ikke tåle at høre mere på det tidspunkt. Jeg kan stadig ikke forstå, hvorfor hun ikke er her mere. Jeg savner hende hver dag, sagde han i retten.

Før dommen undskyldte den 56-årige til kvindens familie og sagde, at han håber en dag at blive tilgivet. Desuden takkede han for god behandling.