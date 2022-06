Syv mænd anholdt for omfattende svindel mod ældre borgere

- Vi har haft en intensiv efterforskning, fordi vi har haft en mistanke om, at der var nogen, der bedrog primært ældre medborgere ved at ringe og udgive sig for at være enten fra banken eller Nets. Derigennem har de fået oplysninger om de ældre medborgeres konti, siger politiinspektør Brian Voss Olsen.

Han fortæller, at de anholdte nægter sig skyldige.

Aktionen onsdag var kulminationen på en omfattende efterforskning, der bygger på mere end 380 anmeldelser vedrørende påkaldt ”vishing”.

Det begreb dækker over typen af bedrageri, hvor gerningsmænd lokker forurettede til at udlevere bank- og id-oplysninger over telefonen.