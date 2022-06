Efter stor aktion: To kvinder løsladt og syv mænd fængslet

Aktionen onsdag var kulminationen på en omfattende efterforskning, der bygger på mere end 380 anmeldelser vedrørende påkaldt ”vishing”.

Det begreb dækker over typen af bedrageri, hvor gerningsmænd lokker forurettede til at udlevere bank- og id-oplysninger over telefonen.

Fremgangsmåden i sagen har været den samme hver gang. De ældre borgere er blevet ringet op af en gerningsmand, som har udgivet sig fra at være fra vedkommendes bank eller fra Nets, oplyser politiet.

- Vi ser meget alvorligt på denne form for økonomisk kriminalitet overfor primært ældre medborgere, og vi er derfor tilfredse med, at vi med dagens anholdelser har forhindret, at flere ældre bliver udsat for lignende forhold, samt at gerningsmændene vil blive strafferetligt undersøgt i forhold til de mange forhold, siger Brian Voss Olsen.