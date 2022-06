35-årig mand er død af knivstik efter skænderi på værtshus

Københavns Politi har endnu ikke anholdt nogen i sagen, men har fået en video af hændelsen, som blev filmet af et vidne.

Derfor har politiet et godt signalement af gerningsmanden, som efter knivstikkeriet forsvandt i retning mod Sjælør Station, som ligger et par hundrede meter nede ad P. Knudsens Gade fra Sydvest Bodega, hvor de tre mænd oprindeligt kom op at skændes.

Politiet har endnu ikke fastlagt, hvad der helt præcist er foregået på værtshuset.

- Vi ved i hvert fald, at både de forurettede og den formodede gerningsmand har været der, men hvad der er foregået, og hvorfor det er endt med knivstikkeri, ved vi ikke, fortalte politiets vagtchef Leif Hansen onsdag aften.