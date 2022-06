Toårig dansk dreng er død efter ulykke i swimmingpool i Malaga

Drengen blev bragt med helikopter i kritisk tilstand til et børnehospital i Malaga.

Tirsdag eftermiddag afgik den toårige ved døden efter at have været indlagt på intensivafdelingen.

I et Facebook-opslag på regionsrådsformand Stephanie Loses (V) personlige profil, som lokalmediet JydskeVestkysten har fået lov til at citere, står der, at der er tale om hendes nevø.

- Hele vores familie er knust, skriver hun i et opslag, hvor der blandt andet står, at hendes tanker går til hendes bror og svigerinde, som har mistet et barn.