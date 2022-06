Politiet søger vidner til nedskydning af havørn på Lolland

Lederen af Projekt Ørn hos DOF, Kim Skelmose, udtalte efter fundet af den døde, fredede fugl, at det er ”noget af det laveste, man kan gøre”.

- Det er svært at finde ord. Det er et rigtig stort øv. Igen er der en idiot bag et gevær, der skyder så pragtfuldt et dyr, sagde Kim Skelmose dengang.

Siden har politiet forsøgt at finde frem til den, der skød havørnen, men nu er man løbet tør for efterforskningsmuligheder og beder offentligheden om hjælp.

- Vi søger vidner, der kan have set noget. Det kan være borgere, der har været ude at gå tur i området ved Østofte på Lolland i starten af maj, lyder det i pressemeddelelsen.