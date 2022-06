Børn ned til otte år får sms-tilbud om kokain og MDMA

Man kan starte med at spørge ind til det gode og sjove. Hvem barnet kan lide at skrive med, og hvad det er for hyggelige ting, de taler om.

- Spørg også: ”Ved du egentlig, hvad du skal gøre, hvis der pludselig er en fremmed, der kontakter dig, eller hvis du får nogle beskeder, der er mærkelige?”, siger Mirjam Marie Westh.

Hun fremhæver, at man bør spørge åbent og nysgerrigt ind. Omvendt bør man passe på med at virke fordømmende, hvis barnet har fået eller måske endda svaret på en besked fra en fremmed samt være varsom med at give barnet ekstra bekymringer.

- I stedet for at møde barnet med vrede, så mød det med åbenhed og omsorg. Ros barnet for, at barnet overhovedet kommer og fortæller om det.

- For det er en rigtig vigtig erfaring fra barnet at få med, at hvis jeg har rodet mig ud i noget, der måske er ubehageligt eller ulovligt, så hjælper de mig med det.

Der er ikke præcise tal for, hvor mange børn der har modtaget beskeder. Der er dog tale om ”flere tilfælde”, hvor i hvert fald Københavns Politi er stødt på sager med børn ned til otte år.

Politikredsen har de seneste år haft et øget fokus på hvide bude, og der bliver løbende foretaget anholdelser af både købere, sælgere og leverandører.

Blandt andet blev der fredag aften anholdt to unge mænd, der blev sigtet for besiddelse og salg af kokain. De blev begge varetægtsfængslet i 23 dage.