Ekshooligan idømt forvaring for en række overgreb

En 29-årig mand fra hooliganmiljøet i Brøndby er onsdag eftermiddag blevet idømt forvaring. Det har Retten i Glostrup afgjort.

Manden er dømt for at have begået seksuelle overgreb mod en række drenge og unge mænd.

Ved domsafsigelsen onsdag tog dommeren sig tid til at gennemgå den nu dømte mands forklaring, og hvorfor retten ikke har fundet den troværdig. Blandt andet fandt de ikke den 29-årige Kevin Werners forklaring om et komplot troværdigt.