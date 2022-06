39-årig blev forvekslet og skudt: Lever nu med respirator

Han fortryder sin handling.

Som led i dommen skal han betale en erstatning på cirka 85.000 kroner til manden. Yderligere erstatning kan komme til senere ved Erstatningsnævnet.

Politiet mente, at skyderiet var begået med en eller flere ukendte gerningsmænd, men ifølge den 18-årige var det på hans ”egen regning”.

- Det er noget, som jeg selv har valgt at gøre på baggrund af, hvad jeg selv har følt, sagde Meer Zaheer Latif, der har mørkt hår og fuldskæg.

Han var på fri fod i 12 dage, inden han blev anholdt hos sin bedstemor i Greve 16. december. Her erkendte han og viste politiet, at han havde gemt pistolen i et skur.

Politiet har tidligere udtalt, at skyderiet var banderelateret, men anklager Maja Schiøtz fortæller, at der ikke har kunnet belyses en banderelation. Men skyderiet straffes ekstra hårdt, da det foregik på offentligt sted.

Den 18-årige mand dømmes også for medvirken til databedrageri, som fandt sted i december 2020. To ofre blev svindlet for samlet over 100.000 kroner, da de blev snydt til at udlevere deres nøgle til NemId.

Han har modtaget dommen.