37-årig mand død fire dage efter knivstikkeri i Hobro

Den 37-årige blev alvorligt såret. Han fik førstehjælp på stedet og blev efterfølgende fløjet med helikopter til behandling på hospitalet. Men hans liv stod altså ikke til at redde trods flere dages indsats.

En 40-årig mand er allerede blevet anholdt. Han er mistænkt for at have ført kniven. Manden blev anholdt i Milano i Italien mandag efter at have været efterlyst internationalt med navn og billede.

Forinden var han blevet varetægtsfængslet in absentia i Danmark - altså uden selv at være til stede. Det betød, at der kunne udstedes en international arrestordre på ham.