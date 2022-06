Børn ned til otte år har fået sms-tilbud om kokain og MDMA

- Det er vigtigt, at forældre snakker med deres børn om, at de kan få den her slags sms’er eller beskeder på deres sociale medier, lyder det fra Andreas Madsen, der fortsætter:

- Hvis det sker, så skal de fortælle det til deres forældre, som skal kontakte politiet. De skal ikke begynde at svare på beskederne. Det er dybt kriminelle personer, der sidder i den anden ende, og dem skal børn ikke have noget med at gøre.

I beskederne står der for eksempel, at børnene kan købe ”flake” eller ”emma”, der er betegnelser og slang for kokain og MDMA. Ofte følger en prisliste og kontaktinformationer.

Der er ikke præcise tal for, hvor mange børn der har modtaget beskeder. Der er dog tale om ”flere tilfælde”, hvor i hvert fald Københavns Politi er stødt på sager med børn ned til otte år.