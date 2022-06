Betjent dømt for at give voldsoffer tilbud om sex

Her førte politibetjenten kvinden ud i hendes gang, tog hendes hænder og førte dem rundt om livet på ham, lød det i anklageskriftet.

Han gav hende herefter et knus og sagde noget i retning af:

- Men jeg kan jo også godt få følelser for dig.

Desuden var betjenten anklaget for at kalde kvinden ”skat”, at have tilbudt hende sex og at have fortalt hende om sine egne problemer i sit parforhold.

- Derfor mangler jeg noget, når jeg sidder her og kan blive tiltrukket af dig, skal han have udtalt.