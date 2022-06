Mand efterlyst for knivstik i Hobro er anholdt i Italien

En 40-årig mand, som har været efterlyst for at have stukket en 37-årig mand ned i Hobro, er mandag blevet anholdt i Milano i Italien.

Det oplyser Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Den nu anholdte mand mistænkes for med kniv at have stukket en 37-årig mand fredag aften på en adresse på Randersvej i Hobro.