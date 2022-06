Anklager vil igen forsøge at få fat i Britta Nielsens pension

- Men jeg kan sige, at det bliver et tema, om man overhovedet kan starte forfra. Udgangspunktet er jo, at vi alle er nødt til at affinde os med resultatet, når Højesteret har talt, siger han.

- Jeg har mange klienter, der godt kunne tænke sig en ny runde i retssystemet. Man skal være varsom med at åbne op for, at en sag kan starte på ny, bemærker Jan Schneider.

Københavns Byret har fastsat et retsmøde om sagen 15. juni.