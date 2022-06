Regeringen indgår aftale med Færøerne om første fængsel

Det skal være muligt at afsone også længere fængselsstraffe på Færøerne, som i dag kun har et arresthus. Og derfor er der behov for et fængsel.

Tirsdag har statsminister Mette Frederiksen (S) under et besøg i Torshavn indgået en aftale med landsstyret om, at der skal afsættes midler til at bygge et fængsel i løbet af de kommende otte år.