Den i dag 39-årige mor og 49-årige mand, der ifølge Ekstra Bladet er pigens stedfar, er tiltalt for frihedsberøvelse, forsøg på ulovlig tvang og mishandling.

Moren er desuden anklaget efter en paragraf om genopdragelse, der går på, at hun skal have sendt sin datter til udlandet til forhold, der bringer datterens ”sundhed eller udvikling i alvorlig fare”.

Parret er foruden rejsen tiltalt for at have mishandlet datteren flere gange om ugen fra 2015 ind til oktober 2020 - både på adresser på Vestegnen samt i Pakistan. Det handler blandt andet om slag og spark.

For manden er der delvist tale om medvirken, da han ifølge anklageren var vidende om kvindens vold uden at gøre noget. Men han skal også selv have udøvet vold.