Unge brugte voldsvideo til at røve musikanlæg fra drenge

To drenge på 11 og 12 år blev ifølge Midt- og Vestsjællands Politi i weekenden af to ældre drenge tvunget til at udlevere et musikanlæg i Store Heddinge. Mandag er de mistænkte blevet varetægtsfængslet.

Det drejer sig om to teenagere på 15 og 17 år, som en dommer ved Retten i Roskilde efter et grundlovsforhør mandag valgte at varetægtsfængsle for røveri, oplyser vagtchef Boye Rasmussen fra Midt- og Vestsjællands Politi.