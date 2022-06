Russisk sømand er død: Faldt over bord ud for Skagen

En russisk sømand er død efter at være faldet over bord fra et russisk tankskib ud for Skagen.

Det oplyser vagtchef ved Nordjyllands Politi Thomas Ottesen. Han fortæller, at meldingen kom lørdag aften omkring klokken 21

- Man mangler et besætningsmedlem, som man har mistanke om, kan være faldet over bord. Så de vender rundt otte sømil uden for Skagen Havn, siger vagtchefen.