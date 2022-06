85-årig kvinde mistede livet ved påkørsel i København

Politiet har været på stedet, og det samme har en bilinspektør.

- Vi er i gang med at undersøge de nærmere omstændigheder omkring ulykken, siger vagtchefen.

En bilinspektørs opgave er at undersøge alvorlige trafikulykker. Bilinspektøren kan blandt andet vurdere, hvor hurtigt der er blevet kørt, eller om der er foretaget opbremsning eller lignende.

Vagtchefen fortæller, at politiet ikke mistænker, at føreren af varevognen har været påvirket af alkohol eller narkotika, og at ingen er anholdt i sagen.