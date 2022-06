Politiet efterlyser formodet knivstikker med navn og billede

- Det er ikke lykkedes for os at komme i kontakt med ham. Derfor ser vi os nødsaget til at gå mere offensivt ud, siger Anders Uhrskov, vicepolitiinspektør i Nordjyllands Politi.

Den formodede gerningsmand har fast bopæl i området omkring Hobro. Nordjyllands Politi opfordrer alle med kendskab til ham til at kontakte politiet.

Sagen efterforskes som drabsforsøg. Og netop graden af alvorlighed får politiet til at gå til næste efterforskningsskrift.

- Vi har at gøre med en forurettet, som er kommet alvorligt til skade og hans tilstand er yderst kritisk i øjeblikket. Det er en af årsagerne til, at vi foretager de skridt, vi gør, siger Anders Uhrskov.