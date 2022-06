Politiet søger mistænkt efter alvorligt knivstikkeri i Hobro

Politiet fik anmeldelsen om knivstikkeriet, der fandt sted på en adresse på Randersvej i Hobro, fredag aften klokken 21.54.

Offeret er en 37-årig mand. Han fik ved politiets ankomst førstehjælp. Efter omkring 20 minutter blev han fløjet med helikopter til behandling på hospitalet. De pårørende er underrettet.

Politiet oplyser, at det ikke har flere oplysninger om den 37-åriges tilstand. Lørdag eftermiddag er der fortsat ikke nyt om mandens tilstand. Men knivstikkeriet efterforskes som drabsforsøg og kaldes ”alvorligt”.

Ifølge Anders Uhrskov er der en relation mellem de to mænd. Men af hensyn til politiets videre undersøgelser, udtaler han sig ikke om yderligere detaljer.

Han fortæller, at politiet har flere spor at gå efter i jagten på den 40-årige. Foruden at lokalisere den mistænkte, skal politiet have kortlagt hele forløbet før, under og efter knivstikkeriet.