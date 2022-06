Politi søger mistænkt efter alvorligt knivstikkeri i Hobro

Politiet oplyser, at det ikke har flere oplysninger om den 27-åriges tilstand. Men knivstikkeriet efterforskes som drabsforsøg og kaldes ”alvorligt”.

Ifølge Anders Uhrskov er der en relation mellem de to mænd. Men af hensyn til politiets videre undersøgelser, udtaler han sig ikke om yderligere detaljer.

Han fortæller, at politiet har flere spor at gå efter i jagten på den 40-årige. Foruden at lokalisere den mistænkte, skal politiet have kortlagt hele forløbet før, under og efter knivstikkeriet.

- Det indebærer blandt andet afhøringer, tekniske undersøgelser og en række andre efterforskningsskridt. Derfor vil man kunne se mere politi end sædvanligt i især Hobro, men også andre steder, siger Anders Uhrskov.