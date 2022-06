Politiet erkender: Forkert at flytte EU-modstandere i Skive

- Det skal vi naturligvis beklage, da der i forbindelse med episoden skulle have været disponeret anderledes, lyder det.

Anne Kirkegaard tilføjer dog også, at fejlen alene medførte, at mændene måtte tage opstilling et andet sted i umiddelbar nærhed af arrangementet, hvorfor de fortsat havde mulighed for at ytre sig.

Gruppen uddelte flyers, der argumenterede for et nej til folkeafstemningen om afskaffelse af Danmarks forsvarsforbehold i EU.

Det skete samtidig med, at statsminister Mette Frederiksen (S) og EU-parlamentariker Søren Gade (V) - der begge talte for et ja - debatterede på Skivemødet.