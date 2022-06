Vanrøgt-tiltalt forældrepar var i kommunes søgelys i et årti

Den 48-årige kvinde og 54-årige mand er tiltalt for at have udsat fire børn for en lang række overgreb både fysisk, psykisk og seksuelt fra januar 2010 og ni år frem.

Det skete ifølge anklagen i et uhumsk, beskidt og rodet hjem, hvor en søn og en datter også blev udsat for voldtægt af både deres mor og far i årevis.

Forløbet med kommunen kulminerede med en rapport om parrets kompetencer som forældre. Den var færdig i november 2018, og den 20. december blev familiens tre yngste børn anbragt i hver sin plejefamilie.

Det blev i rapporten blandt andet beskrevet, at moren havde svært ved at tage sig af børnenes hygiejne såsom bad og tandbørstning og ikke formåede at dæmpe konflikter.

I april det følgende år fik en række beskrivelser fra parrets dengang 8-årige søn til sin plejemor politiet til at gå ind i sagen.