Indsatte har fået straf uden gyldig grund i fængslerne

Men hver enkelt af de indsatte, der på et forkert grundlag har været straffet internt i fængslerne, vil ikke få besked. Det skyldes arbejdsbyrden, forklarer Kriminalforsorgen i notatet:

”Hvis kriminalforsorgen vil genoptage de relevante sager af egen drift, vil det således forudsætte en ressourcekrævende manuel gennemgang af flere tusinde sager for at identificere og genoptage sagerne.”

I stedet vil man forsøge at informere de berørte om deres muligheder på anden måde. I fængslerne vil der være opslag, og det kommer også til at stå på Kriminalforsorgens hjemmeside.

I den konkrete sag, som rundede Højesteret, havde en indsat i Renbæk fået 12 dage i strafcelle.

Fængslet mente, at han havde optrådt truende og overtrådt straffeloven. I et ophidset tonefald havde han spurgt en ansat, hvordan hans familie havde det, ligesom han havde taget et skridt frem.