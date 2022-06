Stedfar narrede 15-årig til at iklæde sig korset og maske

Derfor mente forsvareren ikke, at beskederne kan ses som en blufærdighedskrænkelse. Men retten valgte at dømme den 62-årige for at krænke pigens blufærdighed.

Manden er også dømt for at have sat et kamera op på pigens værelse og filme hende, inden at han begyndte at skrive til hende. Det har han også erkendt.

Martin Leth Hansen mente, at den 62-årige mand skulle idømmes en betinget fængselsstraf med et vilkår om at få sexologisk behandling for de dele, som manden har erkendt.

- Den afgørende pointe er, at tiltalte straks efter den her sag erkender, at han har en behandlingskrævende problematik, og at han selv søger sexologisk behandling, lød det fra advokaten.

Men retten gav anklageren ret i, at sagen var for grov til, at man kunne tage den bestemmelse i brug.

Den 62-årige mand har endnu ikke taget stilling til, om han vil anke sagen til landsretten.