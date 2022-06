Far dømt for at udsætte sin søn for vold og social kontrol i flere år

I flere år levede en sjællandsk dreng i konstant angst for, hvad hans far kunne finde få at gøre imod ham.

Det har Retten i Næstved lagt vægt i en straffesag mod faren, oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Den 46-årige mand fra Fjenneslev er blevet idømt ubetinget fængsel i seks måneder for trusler, vold og psykisk vold mod sønnen. Forbrydelserne skal være sket i løbet af syv år, oplyser politikredsen.