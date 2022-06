Tre mænd stukket med kniv under slagsmål i København

I et slagsmål mellem to grupperinger i Københavns Nordvest-kvarter torsdag aften blev tre mænd ramt af knivstik og bragt på skadestuen.

Det oplyser vagtchef Espen Godiksen fra Københavns Politi.

- Vi har anholdt to personer og kan ikke udelukke, at der kommer flere anholdelser på et senere tidspunkt. De to er sigtet for kvalificeret vold, men vi har ikke fundet grundlag for at fremstille dem i grundlovsforhør, og de bliver løsladt, siger han tidligt fredag morgen.