Fem dømt for at sende sofaborde med narko til Australien

I januar 2021 fandt belgiske toldere godt 2,8 kilo MDMA - det aktive stof i ecstasy - i to hjerteformede lysestager, der skulle sendes til et gymnasium på Østerbro.

Stoffet i de to hjerteformede lysestager blev udskiftet med et uskadeligt stof, og pakken fik lov at fortsætte sin rejse.

Det førte til afsløringen af en organisation, der sendte stoffer fra Belgien til Danmark og videre til Australien.