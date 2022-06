Højesteret afviser millionkrav i sag om krakket sparekasse

Det fremgår af Højesterets dom.

Det statslige selskab Finansiel Stabilitet krævede 50 millioner kroner af tidligere direktør Poul Blicher Johnsen for en stribe engagementer med lån for millioner.

Det var en markant nedskalering fra kravet i landsretten, hvor Finansiel Stabilitet anlagde sag mod den tidligere direktør, bestyrelsens formandskab og den eksterne revision i Løkken Sparekasse. Her lød kravet på 275 millioner kroner.

Sagen drejer sig om, hvorvidt direktøren kunne drages til ansvar for en række udlån. Men ifølge Højesteret har direktøren ikke handlet ansvarspådragende over for sparekassen og kan dermed ikke gøres erstatningsansvarlig for sparekassens tab.