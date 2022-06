Byret er klar til sag om hvidvask af milliarder via Danske Bank

Det har han sagt under en anden straffesag om hvidvask. Her blev en litauisk kvinde dømt for hvidvask af 140 millioner kroner.

Såvel hun som en kvinde med russisk baggrund er også sigtet i sagen om milliarderne. Sidstnævnte kvinde blev udleveret fra England i december. Begge kvinder er varetægtsfængslet. Og begge nægter sig skyldige.

I et retsmøde i Østre Landsret i april kom specialanklager Lisette Jørgensen fra NSK, National Enhed for Særlig Kriminalitet, ind på, hvad der potentielt er i vente. I en kommende straffesag er der mulighed for en straf på op til fængsel i ni år.