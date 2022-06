Otte er fængslet efter knivstikkeri i bandemiljø i Odense

Opgøret er ifølge politiet endnu et kapitel i en konflikt mellem de to grupperinger 9hunna og NBV, der holder til i Vollsmose og Korsløkkeparken, skriver fyens.dk.

Som følge af volden har politiet indført en såkaldt visitationszone i Vollsmose og i dele af Korsløkkeparken. Det betyder, at retsplejelovens regler om kropsvisitation og ransagning sættes midlertidigt ud af kraft.

Alle otte anholdte sigtes for drabsforsøg og for grov vold. Sent onsdag aften er det ikke hos politiet muligt at få oplyst, om dommeren har fundet mistanken om forsøg på drab begrundet.