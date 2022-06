Højesteret skal behandle Berlingskes sag om havfruetegning

Sagen om Berlingskes havfruetegning skal for Højesteret.

Det har Procesbevillingsnævnet besluttet onsdag. Ifølge nævnet er sagen om avisens satiriske havfruetegning af principiel karakter. Derfor skal den behandles i Højesteret.

Det skriver Berlingske.

I februar afgjorde Østre Landsret, at der var tale om krænkelse af ophavsretten, da Berlingske i maj 2019 bragte en karikaturlignende tegning og et fotografi af Den Lille Havfrue med mundbind på i to artikler.