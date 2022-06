I sagen er også en kvinde på 40 år blevet dømt. Mardiyya Kahina Birdouz er fundet skyldig i at have finansieret terror og i at hjælpe personer med forbindelse til Islamisk Stat.

Hun straffes med fængsel i fire år. Hun blev i øvrigt i en pause i et retsmøde tirsdag viet til den ene af de unge.

Tidligere har den 40-årige, der er mor til tre børn, læst islamstudier på Københavns Universitet.

Under sagen har anklagemyndigheden påstået, at det var kvinden, der opildnede og inspirerede de yngre mænd, men hun er blevet frifundet for tiltalen om forsøg på terrorangreb med en eller flere bomber.

Under korrespondance, som PET opsnappede, blev adskillige emner diskuteret.

- Må man slå kvinder og børn ihjel, spurgte den ene mand på et tidspunkt.