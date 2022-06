Mand arrangerede voldtægter af retarderet hustru

I en årrække var en 37-årig mand berygtet blandt offentlige myndigheder for at hænge offentligt ansatte ud på forskellige hjemmesider. Torsdag er han idømt otte års fængsel for blandt andet vold og voldtægt.

Vestre Landsret i Sønderborg har dømt manden for gennem flere år at have arrangeret, at mænd kunne forgribe sig på hans mentalt retarderede hustru.