Plejemor fik sag om forældres vanrøgt og overgreb til at rulle

Det er kommet frem onsdag i Københavns Byret, hvor retssagen mod forældreparret er gået i gang, godt tre år efter at den første mail blev sendt afsted.

Den 48-årige kvinde og 54-årige mand er tiltalt for at have udsat fire børn for en lang række overgreb både fysisk, psykisk og seksuelt fra januar 2010 og ni år frem.

Det skete ifølge anklagen i et uhumsk, beskidt og rodet hjem, hvor en søn og en datter også blev udsat for voldtægt af både deres mor og far i årevis.

Blandt andet fik parrets ene søn gonorré i svælget efter et af overgrebene, lyder det.