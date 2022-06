Tiltale: Mand narrede steddatter til sex

- Jeg blev lidt besat af at skrive med hende. De alarmklokker, der skulle være kommet, de kom mærkelig nok ikke, siger han.

I en af sms’erne, som anklageren læser op, lovede han blandt andet en stor gave inden nytår, hvis hun gjorde, som han bad om.

Han udgav sig, ifølge anklageren, for at være en hemmelig beundrer i de beskeder, som de to sendte imellem hinanden, og derfor havde den 15-årige pige ifølge anklageskriftet maske på, da de to havde samleje.

Masken dækkede hele hendes ansigt bortset fra hendes mund.

Derfor opdagede hun først bagefter, at det var hendes stedfar.

Ud over beskederne og overgrebet på pigen er manden også tiltalt for at være i besiddelse af børnepornografiske billeder af pigen og for at have krænket hendes blufærdighed.