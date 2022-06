25 politimotorcykler og tre patruljevogne prøvekører Tour-rute

- Ruten er jo ikke bare en lige, flad strækning, men indeholder mange sving, stigninger og andre trafikale udfordringer, som vi skal have godt styr på, inden løbsdagen. Det får vi bedst ved, at vi sammen gennemkører de to etaper, siger Axel Sørensen.

De to etaper bliver prøvekørt henholdsvis tirsdag den 7. og onsdag den 8. juni.

Den 7. juni går starten klokken 13.30 i det centrale Roskilde. Herfra går turen ad ruten gennem Lejre, Holbæk, Odsherred, Kalundborg og Korsør og videre over Storebæltsbroen.